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Армия Израиля против сексуальных домогательств

  • 11 февраля 2013

Армия Израиля начала кампанию борьбы с сексуальными домогательствами в своих рядах. За комплименты девушкам можно получить срок.

О том, как это выглядит на практике, Севе Новгородцеву рассказала израильская журналистка Ксения Светлова.