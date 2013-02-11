Армия Израиля против сексуальных домогательств

Армия Израиля начала кампанию борьбы с сексуальными домогательствами в своих рядах. За комплименты девушкам можно получить срок.
О том, как это выглядит на практике, Севе Новгородцеву рассказала израильская журналистка Ксения Светлова.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Армия Израиля начала кампанию борьбы с сексуальными домогательствами в своих рядах. За комплименты девушкам можно получить срок.
О том, как это выглядит на практике, Севе Новгородцеву рассказала израильская журналистка Ксения Светлова.