Момент пролета метеора над Челябинском

Десятки тысяч людей на Урале стали свидетелями пролета и взрыва крупного метеора. Рано утром по небу пронеслась яркая "звезда", оставившая в атмосфере объемный след.

Через несколько секунд раздался мощный взрыв, напугавший людей и выбивший окна во многих зданиях. Судя по всему, это была дошедшая до земли волна от взрыва в атмосфере.

Камера наружного наблюдения в одном из дворов Челябинска зафиксировала момент пролета метеора и последовавший взрыв. Видео предоставлено пользователем YouTube ryshkovoi.