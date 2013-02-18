Ученые изучают обломки Чебаркульского метеорита

У российских ученых есть уже более 50 небольших фрагментов метеорита, упавшего в Челябинской области в пятницу.

Как сообщил Русской службе Би-би-си член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский из Уральского федерального университета, пока что этого количества хватило лишь для того, чтобы выяснить природу метеорита в общих чертах.

Ученые заявляют, что для более детального исследования им необходимо получить большее число его фрагментов.

Пока же они собираются заниматься изучением тех частиц метеорита, которые у них есть.