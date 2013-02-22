ТВ-новости: Россия и Куба - друзья, союзники, братья

С понедельника по пятницу в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com в прямом эфире Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 22 февраля:
- Не успела осесть пыль от челябинского метеорита, как ученые и просто любопытствующие кинулись на поиски обломков. Для кого-то это означает новые статьи в научных журналах, а для кого-то возможность подзаработать.
- Российский премьер Дмитрий Медведев находится с визитом на Кубе.
- Граффити, нарисованные знаменитым уличным художником Бэнкси на стене здания в северной части Лондона, аккуратно вырезали и отправили в Майами - на аукцион.