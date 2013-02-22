Пожилая выдра играет в баскетбол

Морская выдра мужского пола по кличке Эдди, живущая в Орегонском зоопарке в США, играет в баскетбол, пытаясь справиться с артритом.

Эдди по меркам морских выдр уже старик: ему 15 лет, а живут морские выдры в среднем около 20 лет.

Недавно ветеринары диагностировали у него артрит локтевых суставов. Чтобы болезнь не прогрессировала, Эдди прописали физические нагрузки.

Поскольку выдры для плавания почти не используют передние лапы, смотрители зоопарка приучили зверька забрасывать мяч в импровизированную "баскетбольную" корзину.