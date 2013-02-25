ТВ-новости: Украина - последний шанс в отношениях с ЕС

С понедельника по пятницу в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com в прямом эфире Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 25 февраля:
- В Брюсселе прошел саммит Украина - ЕС. В прошлом году его не было, по официальной версии, из-за того, что никак не смогли найти подходящего времени, по неофициальной - из-за проблем с соблюдением на Украине демократических прав и свобод. Что вынесет для себя Украина, и на что рассчитывает европейская сторона?
- Как снимать кино, если актеры пытаются съесть друг друга?
- В Лос-Анжелесе прошла церемония вручений наград американской киноакадемии "Оскар"