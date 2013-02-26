Мать Максима Кузьмина просит вернуть из США второго сына

Встреча госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова проходит в момент, когда отношения Вашингтона и Москвы достигли низшей точки за последние 5 лет.

Страны имеют серьезные разногласия в сирийском вопросе. Помимо этого, Россия обвиняет США во вмешательстве в свои внутренние дела.

Еще одним очагом напряженности в отношениях стала недавняя смерть трехлетнего российского мальчика Максима Кузьмина, который после усыновления в США получил фамилию Шатто.

Корреспондент Би-би-си Дэниэл Сэндфорд, съездил в Псковскую область, чтобы поговорить с матерью погибшего мальчика, которая требует теперь вернуть из США его брата Кирилла, который тоже был усыновлен американской семьей.