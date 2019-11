Английский по новостям: Father of fun

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

<hr>

ТЕКСТ

Not what you usually see in a religious ceremony.

Father Humberto Alvarez uses a toy to bless his young congregation with holy water.

He says it's a way of reaching out to children who live in a community affected by drug crime.

He also adorns his robes with the images of comic-book superheroes such as Superman and Batman.

Alvarez says that like Jesus, these characters are searching for justice.

<hr>

NOTES

to bless - благословлять

- благословлять holy water - святая вода

- святая вода to reach out to smb. - обращаться к к-л.

- обращаться к к-л. to adorn - украшать

- украшать justice - справедливость

