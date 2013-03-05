Сингапур в скандале с договорными матчами

Значительная часть политической и деловой репутации Сингапура - прозрачность и отсутствие коррупции.

Однако это не значит, что пороки в каких-то их видах не существуют в Сингапуре вообще. В частности, в последние годы большую полулярность получили нелицензированные букмекерские конторы.

Но расследования, проведенные вдалеки от Сингапура, указывают на куда большую проблему. Там, судя по материалам следствия в Италии, живет организатор многих договорных матчей в итальянском футболе и играх в других странах.

Корреспондент Би-би-си Джона Фишер разбирался в том, как функционирует этот бизнес и почему обвиняемый спокойно живет в Сингапуре.