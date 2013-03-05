Китай: нищета побуждает руководство к реформам

В различных слоях китайского общества все чаще стали говорить о социальном неравенстве, о разделении между богатыми и бедными и о необходимости проведения политических и экономических реформ.

На власти страны оказывается самое мощное за последние годы давление со стороны народа.

Проведение ожидаемых реформ может ослабить власть правящей партии, но, с другой стороны, бездействие приведет к усилению давления в обществе.

Новому правительству во главе с недавно возглавившим компартию Си Цзиньпином предстоит решить непростую задачу - найти золотую середину в разрешении этого кризиса.

Репортаж корреспондента Би-би-си Мартина Пэйшенса.