Кенийцы голосуют: очереди на километры

Степень участия кенийцев в политической жизни своей страны может служить укором многим демократическим странам.

Пять лет спустя после выборов, спорные результаты которых привели к беспрецедентному всплеску насилия, очереди на избирательные участки кажутся нескончаемыми.

По словам кенийцев, атмосфера на участках была очень дружелюбной, а организация самого процесса превзошла ожидания многих.

Однако главный экзамен Кении предстоит пройти, когда будут объявлены результаты выборов. Все ли смогут их принять? И как поведут себя проигравшие?

Репортаж корреспондента Би-би-си Гэбриэла Гейтхауса.