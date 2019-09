По новостям: Attack survivor saves shark

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

A frightening sight for any swimmer…

Jonathan Kathrein was attacked while surfing in 1998. He battled to free his leg from a shark's jaws.

The Californian survived to tell the tale and he still has the scars to prove it.

He turned his ordeal into a campaign to save the animals, though.

And this month, his state added the great white shark to its list of protected animals.

frightening - жуткий или ужасный

- жуткий или ужасный jaws - челюсти

- челюсти to tell the tale - рассказать о пережитом

- рассказать о пережитом a scar - шрам

- шрам ordeal - суровое испытание

