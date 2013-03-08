Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: судьба "Монологов вагины" в Индии

  • 8 марта 2013

С понедельника по пятницу в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com в прямом эфире Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 8 марта:

  • Новый политэмигрант путинской России. Андрей Бородин рассказал Би-би-си о своих планах по поддержке российских правозащитников.
  • "Он сказал "Поехали!". Лондонский памятник Юрию Гагарину переместился из Вестминстера в Гринвич.
  • Спектакль "про это". Индия меняет отношение к теме сексуального насилия благодаря "Монологам вагины".