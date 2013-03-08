Андрей Бородин: "Собираюсь поддерживать правозащитников"

В конце февраля стало известно о том, что бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин получил политическое убежище в Великобритании.

Бородин покинул Россию весной 2011 года. Спустя полгода он и его бывший заместитель Дмитрий Акулинин были объявлены в международный розыск.

В феврале 2011 года, вскоре после того как Юрий Лужков покинул пост московского мэра, контроль над Банком Москвы перешел к государственному банку ВТБ, выкупившему доли правительства Москвы и "Столичной страховой группы".

В России Бородин является обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое известное касается якобы незаконной выдачи Банком Москвы кредита в 12,76 млрд рублей компании "Премьер-Эстейт" для покупки участка земли у компании "Интеко", владелицей которой была супруга московского мэра Елена Батурина.

Бывший глава Банка Москвы заявляет, что никаких законов не нарушал, и говорит, что за его преследованиями стоят интересы высокопоставленных политиков – в первую очередь - Дмитрия Медведева.

В МВД России заявляют, что продолжат добиваться выдачи банкира.

В интервью Русской службе Би-би-си Бородин сказал о том, что готов задержаться в Британии надолго и работать над тем, чтобы изменить ситуацию в России.

С Андреем Бородиным беседовал наш корреспондент Сергей Закин.