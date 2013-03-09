Электромобили на дорогах Китая: мечта или реальность?

Загрязнение окружающей среды может стать одной из важных тем на ежегодной сессии Компартии Китая. Ряд экспертов говорят, что это даст новый толчок развитию электромобилей, производимых в Поднебесной.

Тем временем на долю обычных автомобилей приходится примерно половина вредных выбросов, из-за которых задыхаются китайские города.

Властям страны нужно срочно найти решение этой проблемы.

О том, какую скорость сможет набрать китайская индустрия электромобилей, рассказывает корреспондент Би-би-си Джон Сандворт.