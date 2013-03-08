Лавров: Россия не будет настаивать на уходе Асада

Россия не собирается предлагать президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку, несмотря на продолжающееся в этой стране кровопролитие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Би-би-си.

Министр подчеркнул, что Россия "не участвует в играх по смене режимов".

На следующей неделе Лавров едет в Лондон на переговоры с главой британского МИД Уильямом Хейгом, где главным пунктом повестки дня станет сирийский вопрос.

В преддверии этой поездки с ним встретился корреспондент Би-би-си Дэниел Сэндфорд.