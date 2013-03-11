Кровавая карта военных преступлений в Сирии

Независимая международная комиссия представила Совету ООН по правам человека список преступлений против человечности, совершенных за последние полгода в Сирии.

Гражданская война в этой стране унесла более 70 тысяч жизней, а число беженцев перевалило за миллион.

При этом, как сообщает корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет из деревни Хасвия, где в результате резни погибло более ста человек, ответственность за преступления, многие из которых остаются нераскрытыми, возлагается как на власти Сирии, так и на повстанцев.