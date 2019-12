По новостям: From the ashes of Pompeii

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

Британский музей готовится к открытию археологической выставки, посвященной извержению вулкана Везувия, в результате которого прекратили существование города Помпеи и Геркуланум...

Frozen in time…

Plaster casts of victims buried following the eruption of Mount Vesuvius around 2,000 years ago.

They are part of a major exhibition of more than 250 archaeological discoveries in the British Museum about the Roman cities of Pompeii and Herculaneum.

Jewellery still intact, a cot turned to charcoal… they offer a snapshot of the lives of ordinary people at the time.

NOTES

frozen - застывший

- застывший plaster casts - гипсовые статуи

- гипсовые статуи archaeological discoveries - археологические находки

- археологические находки charcoal - древесный уголь

- древесный уголь snapshot - зд. картина жизни

