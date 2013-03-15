ТВ-новости: Сирия, 2 года спустя, решения нет

С понедельника по пятницу в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com в прямом эфире Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 15 марта:
- 2 года с начала сирийского конфликта. Страны Евросоюза обсуждают отмену эмбарго на поставку оружия сирийским повстанцам. За два года в гражданской войне погибли более 70 тысяч человек.
- Министры финансов ЕС обсуждают помощь Кипру, условием которой является ужесточение банковских правил. Это может сказаться на масштабе российского финансового присутствия на острове. Корреспондент Би-би-си Михаил Смотряев побеседовал с бывшей главой компании "Интеко" Еленой Батуриной.
- Президент Афганистана Хамид Карзай предпринял попытку скорректировать свои прежние заявления в адрес США, подчеркнув, что Афганистан по-прежнему является стратегическим партнером Вашингтона. Наш корреспондент Абдужалил Абдурасулов посетил кладбище военной техники времен афганской кампании СССР.