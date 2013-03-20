В Абу-Даби запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция "Шамс-1". Она должна обеспечить энергией 20 тыс. домов.

Новую электростанцию построили в пустыне в 120 километрах от Абу Даби.

"Шамс-1" расположилась на площади 285 футбольных полей.