По новостям: Amazon student in New York

В этом видеоматериале: сын вождя аборигенной общины Бразилии приехал в Нью-Йорк, чтобы выучить английский язык и познать азы кинодокументалистики...

ТЕКСТ

From the rainforest to the concrete jungle…

New York is where the son of the traditional chief of an indigenous community in Brazil has come to study.

His dream is to speak English well and become a documentary film-maker.

It is a far cry from the village in the Amazon where Nilson Tuwe Huni Kui's people live.

Tuwe carries the responsibility of making his people's culture and problems known to the world.

NOTES

rainforest - тропический дождевой лес / влажные джунгли

concrete jungle - каменные джунгли (большой город)

indigenous community - аборигенная община

a far cry from - сильно отличается от

responsibility - ответственность

