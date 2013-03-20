ТВ-новости: безопасно ли быть россиянином в Англии?

С понедельника по пятницу в 19 часов по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com в прямом эфире Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 20 марта:
- Расследование Би-би-си: что произошло с Александром Перепеличным, и безопасно ли российским бизнесменам в Лондоне? Эксклюзивный материал нашего корреспондента Анастасии Успенской.
- Ровно 10 лет назад началась война коалиционных сил США и Великобритании в Ираке, где впервые была применена, разработанная еще в восьмидесятых годах, военная доктрина "шок и трепет". И хотя Саддама Хуссейна удалось свергнуть довольно быстро, а его войска рассеять, добиться настоящей безопасности в Ираке пока не удалось. Как шли военные действия.
- Зачем британцам разослали карточки, которые пахнут марихуаной?