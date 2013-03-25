Дубов: Березовского убили гонения властей России

Борис Березовский активно участвовал в кампании, результатом которой стал приход к власти Владимира Путина, о чем он впоследствии сожалел. В последние годы он был резким критиком деятельности Путина и принимал участие в том числе и в публичных акциях протеста против действий Кремля.

31 августа 2010 года Русская служба Би-би-си встретилась с Борисом Березовским на одной из таких акций - "Стратегии-31" напротив посольства России в Лондоне.

"К сожалению, Путина привел к власти русский народ. Ссылки на то, что его привел Березовский, Ельцин, семья, - они абсолютно несостоятельны. Его два раза с огромным энтузиазмом избирал русский народ", - сказал тогда Березовский в интервью Би-би-си.

"Даже тогда, когда те, кто первый раз его поддержали, поняли, что он бандит, и что он разрушает Россию, что он враг России. Но русский народ в своей массе до сих пор это не осознал и до сих пор активно поддерживает вот эту бутафорию, клоунаду, которую устроил сегодня премьер-министр, а по существу правитель России, - говорил Березовский на акции "Стратегии-31". - И я считаю, что до тех пор, пока каждый из нас внутри себя не раздавит Путина, Путин и такие люди, как Путин, будут править Россией".

Однако после смерти Березовского пресс-секретарь президента России заявил, что тот недавно написал письмо Владимиру Путину с просьбой простить его и разрешить вернуться в Россию.

Британские газеты также сообщали, что у Березовского была диагностирована депрессия и он принимал антидепрессанты.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин рассказал ведущему наших телевизионных новостей Олегу Антоненко о реакции близких друзей Березовского на сообщения британской прессы и заявления Кремля.

Бывший бизнес-партнер Березовского писатель Юлий Дубов рассказал, что приехал в дом Березовского через несколько часов после его смерти.

По словам Дубова, Березовский был убит, поскольку причиной его смерти стала многолетняя травля и преследования со стороны российских властей.