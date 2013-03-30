Извержение Везувия - масштабная катастрофа, которая унесла тысячи человеческих жизней и уничтожила два города. Но именно она дала нам беспрецедентную возможность взглянуть на повседневную жизнь древних людей. Образцы этой жизни и застывшие на тысячелетия мгновения смерти – предмет только что открывшейся в Британском музее выставки "Жизнь и смерть в Помпеях и Геркулануме". О выставке в программе "Пятый этаж" рассказывает Александр Кан.