Мэр Ярославля: "единороссов" - в Магадан

Мэр Ярославля Евгений Урлашов в интервью Русской службе Би-би-си предложил отправить коррупционеров из числа членов "Единой России" в Магадан. По словам градоначальника, дни "партии власти" сочтены.

На выборах мэра Ярославля в апреле 2012 года юрист-оппозиционер Урлашов одержал победу над ставленником "Единой России" Яковом Якушевым, после чего назвал "гигантской заслугой гражданского общества" то, что выборы прошли честно и без большого числа нарушений.

Группа московских наблюдателей, работавших на ярославских выборах в прошлом году, вновь приехала в Ярославль, чтобы проверить деятельность нового мэра.

Урлашов, вошедший ранее в гражданский комитет партии Михаила Прохорова "Гражданская платформа", заявил недавно, что не исключает сотрудничества с Общероссийским народным фронтом, созданного по инициативе Владимира Путина.