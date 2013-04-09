Наблюдатели "проверили" оппозиционного мэра Ярославля

Группа московских наблюдателей, работавших на выборах мэра Ярославля в апреле 2012 года, вернулась в город на Волге, чтобы узнать, какие изменения произошли за год под руководством мэра-оппозиционера Евгения Урлашова.

Беспартийный юрист Урлашов одержал победу над ставленником "Единой России" Яковом Якушевым, после чего назвал "гигантской заслугой гражданского общества" то, что выборы прошли честно и без большого числа нарушений.

Тогда же Евгений Урлашов пообещал наблюдателям из столицы отчитаться о проделанной работ через год.

Специальный репортаж из Ярославля корреспондента Русской службы Би-би-си Рафаэля Саакова.