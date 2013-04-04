Художник-граффитчик Павел 183, ушедший из жизни в возрасте 29 лет, в интервью bbcrussian.com рассказал о своем творчестве.
За две недели до смерти художника с ним беседовала Дарья Луганская.
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Художник-граффитчик Павел 183, ушедший из жизни в возрасте 29 лет, в интервью bbcrussian.com рассказал о своем творчестве.
За две недели до смерти художника с ним беседовала Дарья Луганская.