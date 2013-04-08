Владимир Буковский о дружбе с Маргарет Тэтчер

Поклонники называли ее новым Черчиллем, а советская газета "Красная звезда" придумала ей прозвище Железная леди, которое ей понравилось и стало ее неофициальным титулом.

О Маргарет Тэтчер и дружбе с ней в интервью Русской службе Би-би-си рассказал живущий в Британии правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.

Он вспомнил жаркие споры с Тэтчер о Горбачеве, и рассказал, что она думала о Владимире Путине. С Владимиром Буковским беседовал ведущий программы "Вам слово" Олег Антоненко.