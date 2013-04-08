FEMEN встретили Путина в Германии голым протестом

Активистки украинского движения FEMEN устроили очередную акцию протеста против визита президента России Владимира Путина, который вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель посетил промышленную ярмарку в Ганновере.

Несколько девушек, скрывавшихся в толпе журналистов, разделись по пояс и прорвались за ограждение, выкрикивая нецензурные лозунги на английском языке в адрес Владимира Путина.

Активистки были задержаны охраной, а Путин позже прокомментировал эту акцию, заявив, что ожидал нечто подобное, но не разобрал, что именно девушки кричали.

Похожую акцию активистки FEMEN устроили в декабре прошлого года по случаю визита Путина в Брюссель на саммит Россия - ЕС.

Звук на видеозаписи отредактирован по этическим соображениям.