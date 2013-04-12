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Схватка экскурсовода с питоном в парке Эверглейдс

  • 12 апреля 2013

Туристы, отправившиеся на экскурсию в Национальный парк Эвреглейдс во Флориде, стали свидетелями незапланированного шоу.

Когда их гид Томми Оуэн увидел в воде огромного бирманского питона, он не задумываясь вступил с ним в схватку.