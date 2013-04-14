Сергей Прокофьев: музыка и музы

Вышедшая только что в Британии книга американского исследователя Саймона Моррисона “Любовь и смерть Лины Прокофьевой” - о первой из двух жен великого русского композитора – вызвала самую оживленную, если не сказать скандальную реакцию в среде людей, знающих и любящих музыку Прокофьева.

Тем более, что, как считает Моррисон, Прокофьев несет личную ответственность за трагическую судьбу Лины, которой пришлось провести восемь лет в сталинских лагерях.

К рассказу о книге Моррисона в программе “Пятый этаж” Александр Кан подключил не только ее автора, но и российскую исследовательницу Валентину Чемберджи, которая пять лет назад издала книгу “ХХ век Лины Прокофьевой”.