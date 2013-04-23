"Самый счастливый человек" Ильи Кабакова в Лондоне

В Лондоне выставлена одна из так называемых "тотальных инсталляций" Ильи и Эмилии Кабаковых под ироничным и в то же время ностальгическим названием "Самый счастливый человек". Александр Кан побывал на инталляции, а к обсуждению ее в программе "Пятый этаж" привлек Эмилию Кабакову и искусствоведа Виктора Мизиано.