Умер Ричи Хэвенс - музыкант, открывший Вудсток-69

Американский певец и исполнитель фолк-рока Ричи Хэвенс, открывший легендарный музыкальный фестиваль Вудсток в 1969 году, скончался в возрасте 72 лет от инфаркта.

Фестиваль, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года в штате Нью-Йорк, стал одним из символов контр-культуры 1960-х.

Первоначально Ричи Хэвенс должен был играть лишь пятым, но из-за опоздания выступавших перед ним коллективов он в течение почти трех часов разогревал публику.

Первый альбом музыканта "A Richie Havens Record" вышел за четыре года до Вудстока - в 1965 году, а последний альбом "Nobody Left To Crown" увидел свет в 2008 году.