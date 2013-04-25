Угонщики велосипедов боятся нарисованных глаз

В Великобритании велосипеды есть чуть ли не у каждого второго. Для многих британцев они являются основным транспортным средством. Люди не только выезжают погонять на них где-нибудь в парке по выходным, но и ежедневно приезжают на велосипедах на работу.

Поэтому проблема угонов велосипедов в Британии стоит особенно остро. Зачастую не спасают ни специальные замки, ни толстые цепи, которыми велосипеды привязывают к оградам или деревьям, а в последнее время угонять их начали даже со специальных парковок.

Для борьбы с угонщиками исследователи из университета Ньюкасла решили развешивать на парковках изображение строго глядящей пары глаз.

Считается, что люди, ощущающие на себе чей-то взгляд, даже если это просто рисунок, ведут себя более сдержанно и не совершают тех или иных поступков.

Результаты эксперимента оказались поразительными.

Репортаж корреспондента Би-би-си Шарон Барбер.