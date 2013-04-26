Учителя в Мексике устроили погромы

Учителя в мексиканском штате Герреро, вооружившись кирками и дубинами, вышли протестовать против недавно принятой реформы системы образования.

Новая реформа обязывает всех учителей страны сдать профессиональный экзамен и направлена на борьбу с такими явлениями, как продажа преподавательских должностей или передача их родственникам и друзьям.

Разгневанная толпа подожгла офисы трех основных политических партий Мексики.

Преобразование системы образования страны - одна из главных целей нового президента Мексики Энрике Пенья Ньеты.