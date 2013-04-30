Отец Толоконниковой винит патриарха

Андрей Толоконников, отец осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, заявил bbcrussian.com, что инициатором дела против девушек считает патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

26 апреля суд в Мордовии, в исправительной колонии которой отбывает двухлетний срок Толоконникова, отказал ей в условно-досрочном освобождении.

С Андреем Толоконниковым в Москве беседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Рафаэль Сааков.

Полная текстовая версия интервью - Андрей Толоконников: хочу, чтобы Надя эмигрировала