"Год прав человека в СССР" 45 лет спустя

Исполняется 45 лет со дня первого выпуска "Хроники текущих событий" - машинописного информационного бюллетеня правозащитников.

Бюллетень выпускали в течение 15 лет - с 1968 по 1983 годы. Всего за это время вышло 63 выпуска "Хроники".

1968 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Годом прав человека. В Советском Союзе этот год начался с судебного процесса над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, А. Добровольским и В. Лашковой - одного из самых громких политических дел брежневской эпохи.

Группа людей, которые стали называться правозащитниками, старалась собирать информацию о закрытых судах, о ссылках и заключениях, о пытках, которым подверглись советские диссиденты, чтобы привлечь внимание внешнего мира к правонарушения в СССР.

В программе "БибиСева" известный правозащитник Павел Литвинов поговорил с Севой Новгородцевым о том, что он помнит о тех днях, в каких обстоятельствах они работали над "Хроникой", и в чем ситуация с правами человека в России сегодня похожа на ту, которой сложилась в 1968 году.