Амстердам приветствует нового короля гуляниями

В Амстердаме прошла официальная церемония отречения от престола 75-летней королевы Нидерландов Беатрикс. Она передала корону своему сыну, Виллему-Александру, принцу Оранскому.

46-летний Виллем-Александр станет первым мужчиной на нидерландском престоле после Виллема III, который скончался в 1890 году. С тех пор в Нидерландах были одни королевы.

Беатрикс вступила на престол Нидерландов в 1980 году и за три десятилетия правления значительно укрепила репутацию королевской семьи.

По словам биографов королевского дома и историков, планка, установленная королевой за годы безупречного правления, настолько высока, что Виллему-Александру придется очень постараться, чтобы ей соответствовать.

Народные гуляния в Амстердаме и других крупных городах Голландии продлятся сутки.