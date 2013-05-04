Москва или Лондон? В каком "Уголке" оратору привольнее

В Москве по инициативе властей в двух парках отведены специальные площадки для публичных выступлений по образцу "Уголка оратора" в лондонском Гайд-парке.

Одна из московских площадок расположена в Парке Горького, на Пушкинской набережной у Крымского моста, вторая - в парке "Сокольники". Но, в отличие от Лондона, чтобы высказаться в московском "уголке оратора", надо подать заявку в письменной форме или через интернет за 3-15 дней до выступления.

С чего начался лондонский уголок оратора?

Корреспондент программы "Пятый этаж" Катерина Архарова занялась историей вопроса.