Королевская речь: церемонии и реальная политика

Королева Елизавета Вторая выступила с традиционным посланием к парламенту, в котором обозначила содержание основных законов, которые правительство представит на очередной парламентской сессии.

Событие это по большей части церемониальное - список и суть предлагаемых законов заблаговременно представляется королеве премьер-министром. Выступление монарха обставлено с соблюдением мельчайших деталей, многие из которых - например показной отказ впустить королевского посланника в открытую дверь Палаты общин - выковывались веками.

Но церемония и почтение, с которым выслушивают монарха депутаты обеих палат парламента, не обманет опытных комментаторов - как и всегда, предлагаемые правительством законы вызовут оживленное обсуждение и возражения оппозиции на стадии их обсуждения в парламенте.

Репортаж корреспондента Би-би-си Кэрол Уокер.