Английский по новостям: Eating insects

To some, they may not seem very appetising.

But these bugs could be part of the solution in the fight against world hunger.

That's according to the United Nations, which says two billion people already supplement their diets with edible insects.

The UN says industrial-scale insect farming could ensure future global food security.

NOTES

appetising - аппетитный

- аппетитный a bug - жук

- жук to supplement - дополнять или добавлять

- дополнять или добавлять edible - съедобный

- съедобный industrial-scale - в промышленных масштабах

