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Корреспондент Би-би-си испытал Google Glass

  • 17 мая 2013

Google начал сотрудничать со сторонними разработчиками для создания приложений, способных привлечь потребителей к очкам дополненной реальности, существующим пока лишь в качестве прототипа.

Репортаж Рори Кетлан-Джонса.