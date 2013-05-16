Зачем Трефилову фальшивый паспорт?

Российский мультимиллионер Георгий Трефилов, въехавший в Британию по поддельному греческому паспорту и поддельной идентификационной карте и получивший за это полтора года условно, рассказал в интервью Русской службе Би-би-си, зачем он это сделал.

Трефилов имеет два гражданства. Помимо российского, он получил гражданство Болгарии, гражданкой которой является его супруга. Поэтому он имеет право въезжать в Великобританию без визы.

Трефилов, бывший владелец холдинга "Марта", попавший в 2011 году на 79-е место рейтинга богатейших людей России по версии журнала Forbes, объявлен Москвой в международный розыск по обвинениям в мошенничестве.

Бизнесмен побывал в студии Русской службы Би-би-си и рассказал о том, почему он пошел на преступление в Британии.

С ним беседовал Олег Антоненко.

Полная версия интервью с Григорием Трефиловым будет вскоре опубликована на bbcrussian.com