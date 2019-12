"По новостям": Delicate job for hard men

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В этом видеоматериале: заключенных бразильской тюрьмы обучают вязанию.

Смотрите и совершенствуйте языковые навыки.

<hr>

Текст урока

An unusual sight in a tough environment.

Inmates in a Brazilian prison have been learning how to knit.

The scheme, which sees prisoners working on intricate woollen designs, is a collaboration between prison authorities and a fashion designer.

Prisoners are paid 75 percent of the local minimum wage and also earn days off their sentence.

<hr>

Изучаемая лексика:

tough - жесткий / тяжелый / трудный

- жесткий / тяжелый / трудный an inmate - заключенный

- заключенный to knit - вязать

- вязать intricate - замысловатый

- замысловатый minimum wage - минимальная зарплата

<br>

Другие материалы рубрики "По новостям"

Также в разделе Learning English:

увлекательное учебное видео, аудио и тесты