Британия спасает климат, сжигая лес из США

В качестве метода борьбы с изменениями климата Евросоюз решил увеличить объемы энергии, получаемой из возобновляемых источников.

В частности, британское правительство считает, что сжигание древесины для выработки электроэнергии является экологически чистым и экономичным способом борьбы против чрезмерных выбросов парниковых газов в атмосферу.

Древесину Британия закупает у США, где на юго-востоке выращивают специальные леса для промышленных нужд.

Однако не всем в Америке это нравится. Местные экологи и защитники окружающей среды бьют тревогу.