Как бороться с пиратами на торрент-трекерах?

Министерство культуры России предложило штрафовать интернет-пользователей за распространение нелегального контента на торрент-трекерах.

Владельцы сайтов - не только по просьбе правообладателей, но и самостоятельно - должны будут отслеживать нарушения прав, сверяясь с государственной информационной системой в области интеллектуальной собственности.

Насколько эффективна может быть подобная мера в борьбе с интернет-пиратством?

Программа "Вам слово" взяла интервью у Татьяны Тропиной - специалиста по киберпреступности и международному онлайн-праву, старшего научного сотрудника института Макса Планка в Германии.

В интервью были использованы вопросы, предложенные пользователями страниц Русской службы Би-би-си в соцсетях: Иваном Челобитовым в Twitter, Борисом Судаковым в соцсети ВКонтакте и Александром Прозоровым в Google+.