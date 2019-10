Английский по новостям: Floods in Europe

В разделе Learning English мы публикуем видео- и аудиоуроки английского языка, истории о культуре и традициях англоязычных стран.

В этом видеоматериале: наводнения повергли в хаос Центральную Европу.

Floods have been causing havoc in central Europe.

Some areas had two months' rain in two days. Rivers are swollen and still rising.

In the Czech capital, Prague, streets normally packed with tourists are filled with soldiers and volunteers.

Several people have been killed and thousands evacuated.

At the zoo, the tigers are being sedated and moved; the monkeys climbed to safety.

Изучаемая лексика:

havoc - хаос и разруха

- хаос и разруха swollen - разлившийся

- разлившийся packed - забитый (заполненный)

- забитый (заполненный) to evacuate - эвакуировать

- эвакуировать to sedate - вводить или давать седативные препараты

