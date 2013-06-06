"Адская кухня" из Белоруссии в Лондоне

"Добро пожаловать в "Кафе смертной казни". Сегодня наш шеф подготовил для вас специальные блюда: электрический стул, повешение и смертельная инъекция," - так зазывно-зловеще звучит рекламный текст только что открывшегося в лондонском театре Young Vic нового спектакля "Адская кухня".

У себя на родине "Белорусский свободный театр" работает практически в подполье.

Благодаря поддержке известных имен в мире театра и кино - драматурга Тома Стоппарда, актера Джуда Лоу, актера и режиссера Кевина Спейси - театр получил возможность показывать свои острые, политически ангажированные спектакли в странах Европы.

До сих пор их постановки касались исключительно ситуации с правами человека в Белоруссии. В "Адской кухне" театр впервые выходит на глобальную проблему и рассматривает смертную казнь - в США, в Руанде, в Британии и у себя в Белоруссии - через метафору кухни, приготовления и поглощения еды.

Репортаж Александра Кана.