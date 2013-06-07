Платье из туалетной бумаги за 2 тыс. долларов

В ежегодном американском конкурсе "Лучшее платье из туалетной бумаги" объявлен победитель.
Дизайнер Мимоза Хаска получила за свой шедевр 2 тыс. долларов.
Ее платье с виртуозно вылепленными цветами на лифе стало главным фаворитом конкурса.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В ежегодном американском конкурсе "Лучшее платье из туалетной бумаги" объявлен победитель.
Дизайнер Мимоза Хаска получила за свой шедевр 2 тыс. долларов.
Ее платье с виртуозно вылепленными цветами на лифе стало главным фаворитом конкурса.