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Что думают о России на улицах Лондона

  • 17 июня 2013

В день открытия саммита "Большой восьмерки" в Северной Ирландии мы обратились к прохожим на улицах Лондона с просьбой сказать, что они думают о России и о ее отношениях с Британией.