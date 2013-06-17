В день открытия саммита "Большой восьмерки" в Северной Ирландии мы обратились к прохожим на улицах Лондона с просьбой сказать, что они думают о России и о ее отношениях с Британией.
Что думают о России на улицах Лондона
- 17 июня 2013
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